Кремль опроверг связь РФ с хакерами, устроившими кибератаки на Францию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной информацию о связи кибератак на Францию с Россией.

"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, они обвинили некую группу каких-то хакеров, которые, как говорят, могут иметь отношение к России. И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили некую группу хакеров, это ещё можно констатировать...Но дальше, как говорят, могут "иметь отношение к России", то вот здесь уже эта формулировка чуть-чуть абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить, что в чем-то обвинили Россию", - сказал Песков во вторник журналистам.

Он задался вопросом, почему кибератаки могут иметь отношение именно к России, а не к Франции, например, или США.

"Да, там содержатся обвинения в неких киберпреступлениях со стороны некой группы хакеров. Безусловно, Россия не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности", - сказал Песков.

Ранее западные СМИ распространили информацию, согласно которой французские спецслужбы обнаружили следы кибератак, за которыми могут стоять связанные с Россией хакеры.