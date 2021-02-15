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Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров
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Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) объявило, что обнаружило следы кибератак, за которыми могут стоять связанные с Россией хакеры, сообщают в понедельник парижские СМИ.

"Эта кампания была нацелена, прежде всего, на провайдеров услуг в сфере информационных технологий, в особенности - веб-хостинга", - говорится в заявлении агентства.

Специалисты определили, что атаки проводились с 2017 по 2020 год. Хакеры использовали уязвимость в программе, разработанной компанией Centreon. Французские эксперты, анализируя манеру проведения атак, пришли к выводу, что примененные методы присущи хакерской группировке Sandworm, которую на Западе связывают с Россией.

Французские СМИ отмечают, что атаки, судя по всему, могли быть нацелены на крупные французские компании: EDF и Total, работающие в сфере энергетики, а также на Thales, которая выпускает продукцию для сферы обороны.

При этом в заявлении ANSSI не говорится напрямую, что за хакерскими атаками стоит именно Россия.

Франция Россия ANSSI Sandworm

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