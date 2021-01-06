Спецслужбы США склонились к версии о российском причастии к хакерской атаке

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы, расследующие прошлогоднюю масштабную хакерскую атаку против федеральных структур США, заявили, что что за ней, "вероятно, действительно стоит Россия".

В совместном заявлении ФБР, Агентства национальной безопасности и ряда других ведомств отмечается, что ответственность за хакерскую атаку "полночью или почти полностью лежит на лице или структуре, имеющей отношение к России".

"В настоящее время мы считаем, что целью атаки был и остаётся сбор разведывательной информации", - подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что расследование инцидента ещё не завершено: специалисты продолжают сбор данных и определяют, каковы могут быть ответные действия.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Избранный президент США Джо Байден во в декабре пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден тогда подчеркнул, что, когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.