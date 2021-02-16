Наблюдатели на выборах в Думу смогут использовать специальное приложение

Приложение "Мобильный наблюдатель" протестируют в апреле-мае этого года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Специальное приложение "Мобильный наблюдатель" протестируют в апреле-мае текущего года, его смогут использовать в единый день голосования в сентябре, сообщает руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"В единый день голосования им воспользуются штабы наблюдателей", - сказал Массух журналистам во вторник.

По его словам, приложение должно обеспечить мгновенную связь между наблюдателем и штабом, а также обеспечить быструю реакцию на инциденты в ходе голосования.

Массух добавил, что с помощью приложения наблюдатели также смогут получать рекомендации по вопросам выборного законодательства.

В октябре 2020 года зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами начал разработку приложения "Мобильный наблюдатель", которое позволит улучшить координацию работы наблюдателей со столичным общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами и избиркомами.

В сентябре 2021 года, в единый день голосования, пройдут выборы в Госдуму.