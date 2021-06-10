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Мобильное приложение для избирателей не будет использоваться в сентябре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На выборах в сентябре мобильное приложение для избирателей использоваться не будет, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

"Если бы у нас было одно голосование, бюллетень одной формы (...), наверное, стоило бы рискнуть (использовать приложение на выборах 19 сентября). (...) Когда у нас будет какое-то односложное голосование, (сможем) протестировать (приложение)", - сказал он на заседании штаба.

По его словам, члены штаба беспокоятся, что в момент голосования приложение может дать сбой, и тогда избиратель может лишиться возможности проголосовать.

Венедиктов пообещал, что штаб продолжит разрабатывать и поддерживать "Мобильный наблюдатель", оно будет доработано, но не на выборы 19 сентября.

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, глав 12 регионов и депутатов заксобраний 39 регионов.

В Москве онлайн-голосование пройдет на разработанной мэрией платформе, еще в шести регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом. Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области и город Севастополь.

Москва Госдума Алексей Венедиктов

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