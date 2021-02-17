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Путин призвал Думу не оставлять следующему созыву нерешенных вопросов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил нынешний состав Государственной думы оставить следующему составу после парламентских выборов качественное наследство.

"Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом. А следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов", - сказал Путин в среду на встрече с руководителями фракций нижней палаты парламента.

Он выразил надежду, что благодаря совместной работе всех фракций планы законодательной работы будут реализованы в срок.

Путин заявил, что стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов и сенаторов "вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации".

"Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность", - сказал глава государства. При этом он заявил о необходимости в этих условиях вести диалог с оппонентами.

"Федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для России для стабильного, эффективного развития нашего государства, успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах. Все они подчинены одной главной цели - качественно улучшить жизнь людей", - подчеркнул Путин.

По его словам, это и есть наказ для всех уровней власти. "Люди не просто живут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов перемен, причем особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки", - сказал Путин.

По словам главы государства, думские партии, опираясь на поддержку миллионов людей, обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, "вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии".

"Не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", - заявил президент России. При этом президент обратил внимание на необходимость "соблюдать культуру диалога даже самыми непримиримыми оппонентами".

Путин подчеркнул, что все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе.

"Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах", - заявил глава государства.

Путин также пообещал, что российские власти не допустят внешнего вмешательства в выборы в Госдуму. Глава государства выразил уверенность, что парламентские партии в этом вопросе "займут твердую и единую государственную позицию".

"Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих в своей традиции идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого - работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, от ваших партийных структур", - отметил Путин.

Владимир Путин Госдума

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