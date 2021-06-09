Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пленарная работа Госдумы завершится 17 июня, после чего 21 июня депутаты встретятся в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"На следующей неделе заседания 15-го, 16-го и 17го. 17-го - завершающий день весенней сессии. А 21-го у нас с вами встреча с президентом в Кремле", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.

По словам спикера, президент уделяет большое внимание работе парламента, обсуждает вопросы повестки с руководителями фракций, в том числе по телефону, участвует в заседании Совета законодателей.

"А сейчас это встреча, связанная с завершением работы. Это же здорово, когда глава государства уделяет такое внимание парламенту, коммуникациям с ГД. Депутаты представляют своих избирателей, граждан, и для нас это важно, чтобы такой диалог был", - сказал Володин.

Он также ответил на комментарий коллег-депутатов из фракции КПРФ, заметивших, что президент ранее приходил на заключительные заседания Госдумы.

"Где проходит встреча президента с депутатами - значит, этот вопрос мы обсуждаем и опять-таки исходим из того, что наше завершающее заседание будет 17-го, а встреча - 21-го. Мы с вами уже закроем работу Государственной Думы. Но для нас крайне важно, чтоб такие встречи были, и президент это подчеркивает", - сказал спикер.

Председатель Госдумы также выступил с критической ремаркой, сказав, что руководство КПРФ, с одной стороны, хочет быть принятым президентом, а с другой стороны, депутаты фракции недовольны местом встречи.