Трое детей по неизвестным причинам потеряли сознание в гимназии в Благовещенске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Занятия прерваны в одной из гимназий Благовещенска Амурской области после того, как трое детей по неизвестной причине потеряли сознание.

Гимназия находится по адресу: улица Фрунзе, 71.

"По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. Приняли решение отправить всех детей по домам", - написал в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы. Причина происшествия устанавливается.

В прокуратуре области уточнили, что в причинах инцидента будет разбираться прокуратура Благовещенска. Предварительно установлено, что трое детей 9 и 10 лет потеряли сознание, когда находились в помещении актового зала.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное, их доставили в детскую областную больницу, говорится в сообщении прокуратуры.