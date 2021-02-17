Гимназия в Приамурье из-за обмороков учениц перейдет на дистанционку

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Гимназия в Благовещенске Амурской области, где трое детей по официально неустановленной пока причине потеряли сознание, временно перейдет на дистанционное обучение.

"По результатам исследований воздуха в актовом зале отклонений от гигиенических нормативов не выявлено. Вместе с тем, на 18 февраля управлением запланирован повторный отбор проб. В этот день учебный процесс в школе будет осуществляться в дистанционном режиме, - говорится в сообщении.

ЧП в гимназии №1 Благовещенска произошло днем в среду. Первыми во время репетиции в актовом зале потеряли сознание две девочки – ученицы 4-го класса, спустя полчаса – ученица 3-го класса. По информации Минздрава области, жизни детей ничто не угрожает. Их осмотрели в приемном отделении областной детской клинической больницы.

Ранее СК сообщило, что, по предварительным данным, один из учащихся распылил в актовом зале гимназии средство с раздражающим веществом, предназначенное для необходимой обороны.