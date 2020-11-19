Полицейские в Удмуртии сообщали данные об умерших ритуальному агентству

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Двое полицейских и сотрудник ритуального агентства в Удмуртии подозреваются в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба управления СКР по республике в четверг.

По версии следствия, сотрудники одного из подразделений МВД в 2019-2020 годах систематически предоставляли работнику ритуального агентства информацию о фактах смерти людей и персональные данные родственников умерших. За это они получали вознаграждение.

Региональные управления СКР, ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртии сообща пресекли преступную деятельность.

"Трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении полицейского и его коллеги возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), в отношении сотрудника ритуального агентства - по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий).

Ранее представитель коммерческой структуры служил в полиции, и в ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что он был причастен к получению взяток от ритуального агентства.

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что по данному факту министром внутренних дел по республике Алексеем Поповым назначена служебная проверка. "По результатам проверки сотрудники будут уволены из рядов ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявили в пресс-службе.