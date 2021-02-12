Вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса 4-5 месяцев

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Иммунитет от вакцины "Спутник Лайт" будет длиться четыре-пять месяцев, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Скорее всего, она будет защищать на четыре, от силы на пять месяцев", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в пятницу.

Он отметил, что длительность ее защиты примерно в 3-4 раза ниже, чем у "Спутника V" (как ожидается, иммунитет от него возможен в течение двух лет).

Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" снижает "вероятность тяжелых случаев заболевания, но полностью их не исключает".