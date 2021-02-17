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Законопроект о либерализации регулирования митингов вернут автору

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект депутата-единоросса Андрея Барышева о либерализации КоАП в части массовых акций вернут автору, поскольку он нарушил процедуру: внес поправки в Госдуму, предварительно не получив на них отзыв правительства. Об этом "Интерфаксу" сообщили в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Там сослались на статью 1.2 закона "О введении в действие КоАП", по которой проекты федеральных законов о внесении изменений в КоАП могут быть внесены в Госдуму только при наличии официальных отзывов правительства.

Барышев внес свой законопроект в палату 15 февраля.

Инициатива № 1111745-7 предлагает исключить из КоАП статью 20.2.2, которая вводит наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое при этом не является публичным мероприятием. По сути Барышев предложил не наказывать организаторов и участников "прогулок", если прогулки формально не подпадают под определение массовой акции.

Законопроект также предлагает исключить из КоАП части 5 и 6 статьи 20.2, которые регламентируют наказание за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В пояснительной записке Барышев объяснил, что понятие "массового присутствия граждан" не раскрыто в законодательстве, и в результате любое скопление граждан может служить поводом для привлечения к ответственности. Это, по мнению автора законодательной инициативы, вводит в заблуждение общество о допустимом поведении в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека.

В руководстве фракции "Единая Россия" тогда заявили, что депутат не согласовал свой законопроект с фракцией и вообще о нем не сообщал.

"Контрольная прогулка"

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Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков и писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) (слева направо) во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка" на Пушкинской площади.Участники акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка" во время шествия от памятника Пушкину до памятника Грибоедову на Чистых прудах.Публицист Александр Проханов во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка" на Пушкинской площади.Главный редактор издательства "Вокруг Света" Сергей Пархоменко во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка" на Пушкинской площади.Художник-карикатурист Андрей Бильжо (на первом плане) во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка".Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (справа) во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка".Перед памятником казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре выступили писатели Сергей Пархоменко, Виктор Шендерович, Дмитрий Быков, а также политики Геннадий и Дмитрий Гудковы и Илья Яшин. "Продолжаем бессрочное народное гуляние. Это наша страна, наш город", - сказал И.Яшин собравшимся на бульваре.Перед памятником казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре выступили писатели Сергей Пархоменко, Виктор Шендерович, Дмитрий Быков, а также политики Геннадий и Дмитрий Гудковы и Илья Яшин. "Продолжаем бессрочное народное гуляние. Это наша страна, наш город", - сказал И.Яшин собравшимся на бульваре.Писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка".
Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков и писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) (слева направо) во время акции писателей и музыкантов "Контрольная прогулка" на Пушкинской площади.
Госдума Андрей Барышев Единая Россия

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