В ЕР дистанцировались от идеи о либерализации КоАП в части массовых акций

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" в Госдуме не согласовывала законопроект депутата ЕР Андрея Барышева об отмене административного наказания за организацию "прогулок граждан", заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя фракции партии Андрей Исаев.

"С фракцией данный законопроект не был согласован, и фракция о нем уведомлена не была", - сказал Исаев агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь первый зампред комитета Думы по развитию гражданского общества и автор ряда резонансных законопроектов о регулировании публичных мероприятий Дмитрий Вяткин выразил сомнение в возможности успеха инициативы.

"Таких инициатив, главная задача которых - создание некого информационного повода, шума, - сейчас будет все больше и больше, так как в этом году у нас проходят выборы депутатов Госдумы, и это нормальное явление. Поэтому к подобного рода инициативам надо относиться соответствующе - перспектив на принятие у них никаких", - сказал Вяткин "Интерфаксу".

Ранее в понедельник депутат ЕР Барышев внес в Думу законодательную инициативу (1111745-7), которая предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) целой статьи 20.2.2, регулирующей наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, а также частей 5 и 6 статьи 20.2 о наказании для участников митингов, шествий и пикетирований, нарушивших порядок проведения массовой акции.

Барышев в пояснительной записке к своему законопроекту отмечает, что "правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы", и произвольное трактование закона со стороны правоохранительных органов "существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти". Исключение существующих противоречий "позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти", пишет автор.