В Думу внесен законопроект о либерализации КоАП в части массовых акций

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Депутат от "Единой России" Андрей Барышев внес в Госдуму в понедельник законопроект об отмене административного наказания за организацию "прогулок" и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции.

Законодательная инициатива (1111745-7) предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) целой статьи 20.2.2, которая регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятиям. Условием привлечения к ответственности - наличие последствий: например, вред зеленым насаждениям, помехи движению пешеходов и транспорта или нарушение общественного порядка и санитарных норм.

Сейчас максимальная санкция по этой статье - арест до 30 суток и штраф до 300 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц (за повторное нарушение).

Кроме того, Барышев предлагает исключить из КоАП части 5 и 6 статьи 20.2, которые регламентируют наказание за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции - собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Депутат в пояснительной записке отмечает, что понятие "массового присутствия граждан" не разъясняется в действующем законодательстве, и в результате любое скопление граждан может служить поводом для привлечения к ответственности. Это, по мнению автора законодательной инициативы, вводит в заблуждение общество о допустимом поведении в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека.

"На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти", - говорится в пояснительной записке.

Проект предполагает исключить нормы, которые вносят противоречие в действующее законодательство, что "позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти", отмечает автор.

Он также указывает, что предлагаемые к исключению нормы дублируют другие составы, которые уже присутствуют в КоАП - например, мелкое хулиганство.