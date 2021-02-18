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В Приамурье восстановили движение после схода вагонов с углем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные бригады завершили восстановительные работы на станции Ангарич в Амурской области на месте схода с рельсов 25 вагонов грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), станция работает в штатном режиме.

Отмечается, что пассажиры задержанных поездов были обеспечены бесплатным питанием, в вагонах поддерживалась комфортная температура. Все задержанные поезда отправлены по маршруту следования.

В ночь на 18 февраля 22 вагона с углем сошли с рельсов и опрокинулись. Был нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети.

Были задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток - Омск, №12 сообщением Самара - Владивосток, №326 сообщением Тында - Хабаровск, №1 сообщением Владивосток - Москва, №325 сообщением Хабаровск - Нерюнгри, №2 сообщением Москва - Владивосток.

Амурская область

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