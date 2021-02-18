Мишустин назначил врио руководителя ФСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил врио главы Фонда социального страхования заместителя председателя правления фонда Алексея Поликашина. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

12 февраля предправления ФСС Андрей Кигим возглавил Пенсионный фонд России. Должность главы фонда осталась вакантной.

Как сообщили "Интерфаксу" в ФСС, Поликашин "в должности заместителя председателя фонда курировал вопросы бюджета, проект социальных выплат по карте "Мир", комитет по проектной деятельности ФСС, вопросы администрирования социальных взносов, руководил оперативным штабом ФСС по противодействию COVID-19".

С 2020 года Поликашин также курировал вопросы организации всех дополнительных выплат из средств фонда, которые были определены правительством. Такие выплаты с прошлого года ФСС организует для врачей и медработников. Кроме того, ФСС проводил в прошлом году выплаты по временной нетрудоспособности для туристов, вернувшихся из-за рубежа и попавших на карантин из-за ограничительных мер по противодействию COVID-19. Тогда же ФСС обеспечивал выплаты для работников старшей возрастной категории (65 лет плюс), которые покинули офисы из-за пандемии. Все решения о выплатах принимались правительством.