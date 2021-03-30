Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:19Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора
Александр Трембицкий
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина, сообщила пресс-служба правительства.

Ведомство возглавил Александр Трембицкий, который больше восьми лет был заместителем главы Ростехнадзора, а до этого руководил Северо-Кавказским управлением этой службы и руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края. Трембицкий окончил Кубанский сельхозинститут, а затем прошел подготовку в Кубанском университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".

Алешин возглавлял Ростехнадзор с 2014 года. До этого он семь лет был первым замгендиректора "Ростеха". По образованию он юрист. С 1981 по 1996 годы он работал следователем прокуратуры, а также юристом в коммерческих фирмах. С 1996 по 1999 год он был заместителем гендиректора ГУП "Госзагрансобственность", затем год - замгендиректора ФГУП "Промэкспорт" и семь лет заместителм главы ФГУП "Рособоронэкспорта".

Ростехнадзор Алексей Алешин Александр Трембицкий Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину
Пандемия коронавируса

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%

Голикова заявила о сокращении числа абортов в РФ за 5 лет почти на 40%
Экономический кризис

"Билла" получила предостережение прокурора Москвы из-за цен на масло

И.о. зампреда правительства Ставрополья задержан по делу о мошенничестве

В России за сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 8 277 случаев COVID-19

Mail.ru Group не планирует выходить из активов, входящих в СП со Сбербанком

Двух военнослужащих Балтфлота оштрафовали за мытье обуви святой водой

Число жертв взрыва газа в доме в Зеленодольске возросло до двух

Число жертв взрыва газа в доме в Зеленодольске возросло до двух
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');