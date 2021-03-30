Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Александр Трембицкий Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина, сообщила пресс-служба правительства.

Ведомство возглавил Александр Трембицкий, который больше восьми лет был заместителем главы Ростехнадзора, а до этого руководил Северо-Кавказским управлением этой службы и руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края. Трембицкий окончил Кубанский сельхозинститут, а затем прошел подготовку в Кубанском университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".