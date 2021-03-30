Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности руководителя Ростехнадзора Алексея Алешина, сообщила пресс-служба правительства.
Ведомство возглавил Александр Трембицкий, который больше восьми лет был заместителем главы Ростехнадзора, а до этого руководил Северо-Кавказским управлением этой службы и руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края. Трембицкий окончил Кубанский сельхозинститут, а затем прошел подготовку в Кубанском университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".
Алешин возглавлял Ростехнадзор с 2014 года. До этого он семь лет был первым замгендиректора "Ростеха". По образованию он юрист. С 1981 по 1996 годы он работал следователем прокуратуры, а также юристом в коммерческих фирмах. С 1996 по 1999 год он был заместителем гендиректора ГУП "Госзагрансобственность", затем год - замгендиректора ФГУП "Промэкспорт" и семь лет заместителм главы ФГУП "Рособоронэкспорта".