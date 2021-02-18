В Кремле опровергли сообщения о возможной связи Серышева с делом Дмитриева

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли публикацию издания "Проект", в которой со ссылкой на источники говорилось о возможной связи помощника президента РФ Анатолия Серышева с уголовным преследованием историка Юрия Дмитриева.

"Видели эту публикацию. Все не так (...) На счет Серышева - это все не так. Это или сознательная, или непреднамеренная ошибка", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание опубликовало материал, в котором связало уголовное дело против историка о сексуальном насилии с обнародованием данных о сотрудниках НКВД.

Летом 2020 года Петрозаводский городской суд приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью. Историку вменяли изготовление детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери и незаконное хранение оружия.

29 сентября 2020 год Верховный суд Карелии изменил приговор, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима. Как сообщал адвокат Дмитриева Артем Черкасов, в Верховном суде приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким.