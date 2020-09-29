Суд увеличил срок наказания историку Дмитриеву до 13 лет колонии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии изменил приговор лидеру регионального отделения "Мемориала", историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок наказания до 13 лет колонии строгого режима, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитриева Артем Черкасов во вторник.

Адвокат добавил, что суд увеличил наказание по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, по которой Дмитриев в июле получил 3,5 года колонии. По словам адвоката, в Верховном суде приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким.

Дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья суд отправил на пересмотр. "Те приговоры по статьям, по которым он был оправдан, они были отменены как незаконные, по мнению Верховного суда, и в этой части направлены на новое рассмотрение в городской суд. Приговор в любом случае будет обжалован, но это будет делать уже Дмитриев с адвокатом (Виктором - ИФ) Ануфриевым", - подчеркнул Черкасов.

Как сообщалось, первое заседание по рассмотрению жалоб гособвинения, защиты и потерпевшей стороны на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Судья Алла Раць назначила Дмитриеву нового адвоката - Артема Черкасова из Петрозаводска, поскольку его защитник вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова.

Накануне, 28 сентября, почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

22 июля Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды.