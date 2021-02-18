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Песков заверил, что Москва не бойкотирует Мюнхенскую конференцию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто будет возглавлять российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, но заверил, что речи о бойкоте Москвой этого форума не идет.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на то, что традиционно Россия была представлена на Мюнхенской конференции на высоком уровне, но в нынешнем году среди спикеров нет "никакого серьезного представителя от России". В связи с этим у него поинтересовались, вызвано ли это решением Москвы бойкотировать форум, или просто российская сторона не получила соответствующего приглашения от организаторов.

"Никаких бойкотов нет. Мне неизвестно, кто там участвует от нас, и кто не участвует. По крайней мере, президент никак не участвует, а за остальных я сейчас говорить не могу. Просто не знаю", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, интересна ли Владимиру Путину площадка Мюнхенской конференции для озвучивания российской позиции по разным вопросам, или он потерял интерес к этому форуму, Песков сказал: "Безусловно, все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания, но просто в этом году президент не принимает участия".

Дмитрий Песков Мюнхенская конференция

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