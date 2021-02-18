Кара-Мурза подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционный политик, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство после его госпитализации с симптомами отравления в 2015 и в 2017 году в Москве.

"Подали в СКР заявление о преступлении по итогам расследования Bellingcat и The Insider о моих отравлениях в 2015 и 2017", - написал Кара-Мурза в твиттере в четверг. Он потребовал возбудить дело по статье о покушении на убийство и "привлечь к ответственности сотрудников ФСБ Мезенцева, Самофала, Кудрявцева и Сухарева".

Ранее Bellingcat и The Insider провели расследование, в котором утверждается, что к отравлению Кара-Мурзы-младшего причастны несколько сотрудников ФСБ. Комментариев по этому поводу из других источников не поступало.

Кара-Мурза-младший в 2015 и в 2017 году был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. В обоих случаях он находился в критическом состоянии на гемодиализе и аппарате искусственной вентиляции легких. "Диагноз, который мне поставили врачи – токсическое действие неуточненного вещества, то есть отравление непонятно чем", - сообщал Кара-Мурза-младший.

В мае 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Он вышел из комы 3 июня. Тогда его адвокат Вадим Прохоров утверждал, что все признаки говорили об отравлении.

Затем он попал в больницу 2 февраля 2017 года, тогда его на шесть суток вводили в искусственную кому. В эпикризе после последней выписки говорится, что врачи нашли у него отравление в результате токсического действия неуточненного вещества. После выписки из больницы он вылетел за границу для прохождения реабилитации.

Главврач 79-й московской городской клинической больницы Денис Проценко заявлял об отсутствии у медиков оснований утверждать, что резкое ухудшение самочувствия оппозиционного активиста было вызвано токсическим отравлением.

В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обращался в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.

Кара-Мурза в 2000—2003 годах был советником Немцова, тогда занимавшего пост председателя фракции СПС в Госдуме.