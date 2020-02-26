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Кара-Мурза-младший решил через суд узнать от ФБР результаты проверки его отравления

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд округа Колумбия получил иск председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзы-младшего к ФБР США. Истец сообщил "Интерфаксу", что получил подтверждение из суда. Он добивается от спецслужбы результатов анализов, которые делались при проверке его возможного отравления.

В иске он потребовал обязать ФБР предоставить ему результаты анализов его крови. Их брали после того, как он получил отравление в феврале 2017 года в Москве.

По словам Кара-Мурзы, формально иск подан к Министерству юстиции США, так как ФБР является его подразделением. У Минюста есть 30 дней, чтобы отреагировать на иск.

"Либо они признаются в сокрытии информации и суд решает, что делать, либо они отвергают наши обвинения и тогда начинается судебный процесс", - объяснил политик.

Также ФБР может в течение этого месяца предоставить ему результаты исследования или объяснить причину отказа. В этом случае судебного процесса не будет.

Кара-Мурза-младший пообещал обнародовать результаты анализов.

Политик напомнил, что в Москве дважды попадал в больницу с тяжелым отравлением - в 2015 и 2017 годах. В обоих случаях он находился в критическом состоянии на гемодиализе и аппарате искусственной вентиляции легких. "Диагноз, который мне поставили врачи - токсическое действие неуточненного вещества, то есть отравление непонятно чем", - отметил он. После отравлений он пытался добиться в России возбуждения уголовного дела о покушении.

"После второго отравления моя жена получила результаты анализа крови, полученные в первый день, и передала их в токсикологическую лабораторию ФБР и насколько нам известно лаборатория провела анализы и видимо получили какие-то результаты. Они отказались предоставлять эти результаты мне самому, они отказались предоставлять их по запросам нескольких сенаторов и конгрессменов, в том числе покойному Джону Маккейну, которые обращались к директору ФБР, и они отказались отвечать на запрос, который я сам подал 1,5 года назад в рамках американского закона о свободе информации", - сообщил Кара-Мурза-младший.

В первый раз Кара-Мурза-младший был госпитализирован 27 мая 2015 года. Он вышел из комы 3 июня. Источник "Интерфакса" предполагал, что отравление могло стать результатом передозировки антидепрессантами.

Затем он попал в больницу 2 февраля 2017 года, тогда его на шесть суток вводили в искусственную кому. После этого московские врачи говорили, что нет оснований говорить о его токсическом отравлении.

ФБР США Джон Маккейн Москва Владимир Кара-Мурза-младший

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