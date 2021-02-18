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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
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Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У уже переболевших COVID-19 нет больших рисков повторно заразиться так называемым британским штаммом коронавируса, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"То же самое и для переболевших - такое же исследование было проведено. И клетки крови таких людей тоже в высокой степени эффективности были губительны для британского варианта коронавируса. Это говорит о том, что людям, которые переболели, больших рисков повторно заразиться (для них) на сегодняшний день нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

Ранее ВОЗ сообщала, что обладает информацией о повторном заражении людей, переболевших COVID-19, новым штаммом этой инфекции.

Попова напомнила, что ранее научный центр "Вектор" Роспотребнадзора провел проверку эффективности против "британского" штамма разработанной в нем вакцины "ЭпиВакКорона", а также вакцины "Спутник V" центра им.Гамалеи Минздрава России.

"Ни для "ЭпиВакКорона", ни для вакцины российской "Спутник" разницы между ее активностью в отношении вируса обычного COVID-19 или "британского" штамма нет. И вакцина эффективна. Люди, которые привиты "ЭпиВакКороной" и "Спутник", могут считать себя защищенными от нового штамма", - подчеркнула она.

16 февраля в научном центре "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении "британского" варианта коронавируса. "Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"Единичные находки"

Попова в интервью также сообщила, что в РФ не зафиксированы случаи распространения британского и других штаммов коронавируса, но единичные находки есть.

"Распространение иного штамма, чем те штаммы, которые мы уже видели и видим в РФ, распространения иных штаммов в РФ на сегодняшний день нет. Щит в стране работает, закрывает любую попытку проникнуть иной вирус", - сказала глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем она отметила, что все-таки "единичные находки есть". "У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим. Среди тех, кто, вернувшись из какой-либо из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки, они есть", - добавила она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что разработанная в Институте эпидемиологии тест-система позволяет выявлять мутации коронавируса.

"Это уникальная разработка. Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня много говорят. Она есть не только в британском штамме, она есть в южноафриканском и бразильском", - сказала она.

По словам Поповой, российская тест-система "позволяет отличать вирус, который стал уже для нас, но если не привычным, то обыденным, от вирусов, которые эту мутацию имеют".

"Это дает большие возможности, чтобы не пропустить этот вот вирус с мутациями, которые сегодня вызывают настороженность", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Февраль.

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