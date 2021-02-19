В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 433 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Умерли за сутки 470 пациентов, выздоровели 18 637 человек.

Москва лидирует по числу новых заражений - за сутки в столице 1 972 человека заболели COVID-19. В городе подтверждены 53 летальных случая от инфекции, выздоровели 2 112 пациентов. Санкт-Петербург (1087) и Московская область (687) остаются регионами с наибольшим приростом заражений коронавирусом после столицы.

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 млн 139 тыс. 31 случай коронавирусной инфекции, 82 396 умерших и 3 млн 679 тыс. 949 выписанных.

Еще 416 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, 341 - в Воронежской области, 320 - в Ростовской, 292 - в Самарской, 247 - в Иркутской, 243 - в Пермском крае, 238 - в Челябинской области, 220 - в Вологодской и Саратовской областях, 216 - в Свердловской, 201 - в Волгоградской, 193 - в Пензенской, 188 - в Ленинградской, 174 - в Архангельской, 172 - в Красноярском крае, 165 - в Краснодарском, 162 - в Карелии, 161 - в Ярославской области, 160 - в Ставропольском крае, 154 - в Тверской области, 152 - в Алтайском крае и Башкортостане, 151 - в Курской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 150.