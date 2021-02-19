Источник сообщил об обысках у батайской журналистки Пивоваровой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Батайске начались обыски дома у бывшего главного редактора городской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой и у бывшего главного бухгалтера редакции Екатерины Аваковой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Днем ранее стало известно, что в отношении Пивоваровой расследуется уголовное дело.

По словам собеседника агентства, после обыска подозреваемым выберут меру пресечения.

В декабре на большой пресс-конференции президента главный редактор газеты "Наше Время" Вера Южанская рассказала Владимиру Путину, что Пивоварову еще в ноябре уволили без объяснения причин, а затем в редакции батайской газеты прошли проверки и обыски. Путин поручил ростовскому губернатору Василию Голубеву разобраться в происходящем.

Голубев, поговорив с Пивоваровой, сказал, что в редакции идут проверки, после которых "будут приняты все необходимые решения".

18 февраля начальник регионального главка МВД Олег Агарков сказал, что в отношении Пивоваровой возбуждено уголовное дело. Она ситуацию не комментирует. По сведениям источника "Интерфакса", дело возбуждено в отношении нескольких человек по статье о растрате с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК).