Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация в ответ на запрос "Интерфакса" не подтвердила сообщения египетских СМИ о том, что в конце февраля возобновятся чартерные рейсы из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В четверг египетские СМИ сообщили со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, что между египетской и российской сторонами достигнута договоренность о возобновлении с 28 февраля чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. По информации Новейра, два рейса в неделю будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Новейр также заявил, что российские власти приняли это решение сразу после очередной проверки систем безопасности обоих аэропортов специалистами из РФ в конце января.

Ранее два источника в туротрасли сообщили "Интерфаксу", что российские эксперты по итогам проверки всех служб и мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха приняли решение о возможности открытия чартерных рейсов на курорты в ближайшее время. По данным одного из источников, это должно произойти в марте.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.