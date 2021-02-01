Источники сообщили о хорошей оценке инспекторами безопасности в аэропортах Египта

Положительные рекомендации могут быть даны до конца недели

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские инспекторы до конца текущей недели могут дать положительные рекомендации о состоянии безопасности в аэропортах египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщили "Интерфаксу" источники на туристическом рынке.

"Однако дальше решение о том, открывать ли авиасообщение, будет принимать правительство", - сказал один из источников.

Ранее египетские СМИ анонсировали прибытие в Хургаду инспекторов из России для оценки мер безопасности в курортном аэропорту. Специалисты должны были проверить кейтеринг, системы видеонаблюдения и соблюдение правил безопасности на взлетно-посадочной полосе. После этого, как сообщали СМИ, российская комиссия должна встретиться с представителями министерства гражданской авиации Египта и представить отчет в Росавиацию.

"По нашей информации, российские специалисты положительно оценили ситуацию с безопасностью в аэропортах. В Египте рассчитывают на открытие авиасообщения уже в ближайшее время", - сказал, в свою очередь, другой источник.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. С 8 февраля рейсы помимо Москвы можно будет выполнять из региональных аэропортов РФ, допущенных к международным рейсам. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет - после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.