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Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут начаться в середине мая

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин 23 апреля по телефону договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.

Российские авиакомпании возобновят полеты на курорты Египта в мае, скорее всего, во второй декаде, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах. По его словам, до двух недель уйдет на урегулирование формальностей.

"Возобновлению полетов будет предшествовать урегулирование необходимых формальностей, а также работа внутри авиакомпаний по выделению воздушных судов, продажа билетов либо работа с туроператорами по фрахтованию самолетов в чартер", - сказал собеседник агентства.

Авиасообщение с Египтом было прервано после взрыва над Синаем российского самолета с туристами 31 октября 2015 года. Тогда погибли 224 человека. В ноябре ФСБ признала этот взрыв терактом.

В январе 2018 года Москва разрешила возобновить авиасообщение с Каиром после того, как местный аэропорт проверили российские специалисты по безопасности. Информация о скором возобновлении перелетов и на курорты Египта появлялась не раз, но оказывалась недостоверной.

20 апреля источник "Интерфакса" в одной авиакомпании сообщил, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом может возобновиться во второй декаде мая. Источник в туристической отрасли добавил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.

Египет Хургада Шарм-эль-Шейх Абдель Фаттах Ас-Сиси Владимир Путин

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