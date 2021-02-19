Обвинивший ветерана в госизмене блогер предстанет перед судом в Брянске

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Брянска, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в августе 2020 года на одном из каналов YouTube обвиняемый заявил, что ветеран сотрудничал с контрразведкой "Абвера" (нем. Abwehr, орган военной разведки и контрразведки Германии в 1921–1944 годах) во время Великой Отечественной войны. Тем самым блогер обвинил его в государственной измене.

Следствие полагает, что обвиняемый хотел опорочить достоинство участника Великой Отечественной войны и его родственников, а также осознавал ложность этой информации.

В пресс-службе добавили, что ветеран в мае 1942 года попал в фашистский лагерь "Шталаг-326" с другими красноармейцами.

"В Лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям, позже осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления). Материалы направлены в суд.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшим ветераном является Василий Богомаз - отец губернатора Брянской области Александра Богомаза.