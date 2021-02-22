Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов от "Единой России" во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - цитирует Яровую пресс-служба партии в понедельник.

По словам вице-спикера Госдумы, инициатива будет представлена в виде поправок ко второму чтению законопроекта (1064063-7) о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны, принятого нижней палатой парламента 10 февраля в первом чтении.

Изменения коснутся уголовного и административного законодательства в том числе для юридических лиц, добавила она.

Как отметил другой соавтор законопроекта, председатель Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, изменения будут внесены в статью 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма - ИФ) и статью 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации - ИФ).

"Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а Навального судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления", - цитирует Хинштейна пресс-служба партии.

В РоссииНавальный оштрафован на 850 тысяч рублей за клевету на ветеранаНавальный оштрафован на 850 тысяч рублей за клевету на ветеранаЧитать подробнее

В настоящий момент соответствующая статья Уголовного Кодекса за реабилитацию нацизма предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы до 5 лет, административный штраф за распространение в СМИ информации о воинских памятных датах, "выражающей явное неуважение к обществу", для юридических лиц составляет до 1 млн рублей.

Поправки подготовлены зампредом Госдумы Ириной Яровой, председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.

20 февраля суд оштрафовал Алексея Навального на 850 000 рублей по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Прокурор посчитала такой приговор оппозиционеру мягким наказанием.

Госдума Единая Россия Ирина Яровая ВОВ

Новости по теме

Новости

Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 21 февраля

В МЧС заявили об отсутствии угрозы экипажу траулера в Баренцевом море

Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

В России зарегистрировали еще 12 742 случая COVID-19

В России зарегистрировали еще 12 742 случая COVID-19

Полицейским предложили дать право увозить людей в вытрезвители из дома

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');