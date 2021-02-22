Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов от "Единой России" во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - цитирует Яровую пресс-служба партии в понедельник.

По словам вице-спикера Госдумы, инициатива будет представлена в виде поправок ко второму чтению законопроекта (1064063-7) о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны, принятого нижней палатой парламента 10 февраля в первом чтении.

Изменения коснутся уголовного и административного законодательства в том числе для юридических лиц, добавила она.

Как отметил другой соавтор законопроекта, председатель Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, изменения будут внесены в статью 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма - ИФ) и статью 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации - ИФ).

"Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а Навального судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления", - цитирует Хинштейна пресс-служба партии.

В настоящий момент соответствующая статья Уголовного Кодекса за реабилитацию нацизма предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы до 5 лет, административный штраф за распространение в СМИ информации о воинских памятных датах, "выражающей явное неуважение к обществу", для юридических лиц составляет до 1 млн рублей.

Поправки подготовлены зампредом Госдумы Ириной Яровой, председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.