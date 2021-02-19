Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 030+403 171

У бывшего военного чиновника конфисковали квартиру в Москве и две машины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший военный чиновник, который отвечал за поставку продовольствия в Минобороны России, по решению суда лишился имущества на 25 млн рублей, поскольку не смог доказать, что приобрел его законно, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Решение суда вступило в силу.

Суд обратил в доход государства квартиру в Москве, два автомобиля и машиноместо, которые старший офицер приобрел в 2011-20133 годах, при том, что общий доход его и членов его семьи в этот период составлял 5 млн рублей.

О конфискации имущества суд попросила военная прокуратура на основании соответствующего закона о контроле за расходами госчиновников.

По данным источника, речь идет о бывшем начальнике управления продовольственного обеспечения Минобороны России.

Москва Минобороны

Новости по теме

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" исполнит решение суда о взыскании ущерба в 146 млрд руб.

В Москве задержали двух участников августовских протестов в Белоруссии

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада

ГИБДД наделили обязанностью госконтроля за техосмотром

ГИБДД наделили обязанностью госконтроля за техосмотром

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов

Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов

Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

"СИБУР" нанял для инноваций экс-менеджеров Bayer, Ineos, Total и Pepsi

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');