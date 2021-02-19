У бывшего военного чиновника конфисковали квартиру в Москве и две машины

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший военный чиновник, который отвечал за поставку продовольствия в Минобороны России, по решению суда лишился имущества на 25 млн рублей, поскольку не смог доказать, что приобрел его законно, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Решение суда вступило в силу.

Суд обратил в доход государства квартиру в Москве, два автомобиля и машиноместо, которые старший офицер приобрел в 2011-20133 годах, при том, что общий доход его и членов его семьи в этот период составлял 5 млн рублей.

О конфискации имущества суд попросила военная прокуратура на основании соответствующего закона о контроле за расходами госчиновников.

По данным источника, речь идет о бывшем начальнике управления продовольственного обеспечения Минобороны России.