Суд решил выселить дочь экс-полковника Захарченко из квартиры в Москве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий районный суд столицы принял решение о выселении 12-летней дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в Москве, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на их адвоката.

Речь идет о квартире в жилом комплексе "Имперский дом" в Якиманском переулке в центре Москвы. Она была обращена в доход государства по иску Генпрокуратуры еще в 2017 году. Однако процесс освобождения квартиры сильно затянулся, так как в ней были зарегистрированы несовершеннолетняя дочь Захарченко и ее мать, поясняет "Ъ". По данным представителей Ульяны Захарченко, для нее это единственное жилье.

Затем с иском об освобождении жилплощади в Замоскворецкий суд обратилось столичное управление Росимущества. Чиновники сослались на нормы Жилищного кодекса, в соответствии с которыми при смене собственника квартиры (в данном случае отчуждении в пользу государства) ее предыдущие обитатели должны быть выселены. В итоге 8 сентября судья Евгения Пазухина полностью удовлетворила требования представителей Росимущества.

Адвокат Валерия Туникова рассказала изданию, что в качестве третьей стороны в деле участвовал территориальный орган опеки и попечительства. Суд, по словам юриста, обязал этот орган подготовить заключение по вопросу выселения несовершеннолетней и ее матери. Туникова заявила, что чиновники на судебных заседаниях ни разу не появились, сославшись на занятость, но предоставили отзыв, в котором попросили суд учесть интересы девочки при выселении.

Защита Ульяны и ее матери намерена обжаловать решение районного суда в Мосгорсуде. По мнению юристов, решение о выселении семьи экс-полковника Захарченко противоречит практике Верховного суда: еще в марте 2016 года ВС вынес определение, согласно которому за ребенком и его представителем необходимо сохранять право пользования жилым помещением, если они вселились туда на законных основаниях.

Ответчики также обращают внимание, что в том же определении ВС ссылался на положения Конвенции ООН по правам ребенка и конституционные положения об особой защите материнства и детства, а также на положения Семейного кодекса РФ.

Дело экс-полковника Захарченко

Бывший замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко получил известность после того, как в 2016 году, после его задержания в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные на общую сумму около 8 млрд рублей.

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию, оштрафовал на 117 990 000 рублей, лишил звания полковника и наград. Мосгорсуд в октябре 2019 года снизил ему срок на полгода. Его отправили в одну из мордовских колоний.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей, после чего его отправили в Москву знакомиться с новым делом.