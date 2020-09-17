Государству достались сотни домов и почти 2 тысячи участков двух подмосковных чиновников

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура вместе с Федеральной службой судебных приставов обратили в доход государства недвижимость бывших глав Серпуховского района и Клинского района Подмосковья Александра Шестуна и Александра Постриганя, у которых на двоих было почти 2000 участков земли.

В надзорном ведомстве это имущество считают незаконно нажитым.

С Шестуна взыскано 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, семь транспортных средств, драгоценные металлы и изделия, ценное оружие, а также деньги. В Генпрокуратуре отметили, что часть автомобилей чиновник скрыл, их ищут.

По иску к Постриганю в доход государства обращено 1365 земельных участков в Клинском районе.

Сейчас в собственность государства оформляются здания кинотеатра, общественной бани, поликлиники, торгового центра, помещения котельных и другая недвижимость, незаконно приватизированная родственниками Постриганя.

Исполнение судебных решений продолжается.

Александр Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, отмывание, незаконное предпринимательство и получение особо крупной взятки.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным: он допускает, что мог пострадать за поддержку митингов местных жителей против свалки "Лесная".

10 августа Одинцовский суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Шестуна на 1,16 млрд рублей. До этого Красногорский городской суд по аналогичному иску к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам об обращении в доход государства имущества и активов почти на 2,5 млрд рублей.

Постригань также был задержан в 2018 году. Как полагает следствие, чиновник создал преступную организацию, в которую вовлек своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы, соучастники незаконно переводили государственное имущество в личную собственность. Таким образом Постриганю и его сообщникам удалось получить имущество общей стоимостью свыше 9 млрд рублей.

17 сентября Генпрокуратура сообщила, что Клинский городской суд обратил в доход государства имущество Постриганя на 9 млрд рублей: это были 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента имущества, отчужденного ответчиками.