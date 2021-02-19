Движение по Крымскому мосту частично возобновили в направлении Керчи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Движение по мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью РФ, возобновляется в направлении Керчи после снегопада, но пока пускают не всех, сообщили в пресс-службе МЧС республики в пятницу.

"В сторону Крыма - только для жителей города Керчь, только легковые автомобили с периодичностью: 1 машина каждые 5 минут", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ФКУ "Упрдор "Тамань" Росавтодора сообщалось, что примерно с 18:00 открыто движение в направлении Краснодарского края.

По данным МЧС РФ, со стороны Кубани скопилось почти полтысячи машин из-за невозможности проехать в Крым.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, который начался накануне вечером. За ночь на востоке полуострова, по данным гидрометцентра, выпала месячная норма осадков – 27 мм, или почти полметра снега. В четырех муниципалитетах введен режим угрозы ЧС.

Как сообщалось, из-за снегопада с 6:00 пятницы было остановлено движение по Крымскому мосту, с обеих сторон образовались километровые пробки. Заторы появились также на крымской трассе "Таврида", которая связывает мост с Севастополем. Так, в районе Керчи десятки машин ожидают расчистки дороги с 6:30.

По данным властей Крыма, снегоуборочной техники не хватает, поэтому с 15:30 закрыт участок "Тавриды" от Белогорска до Керчи, а участок от Симферополя до Белогорска доступен только для жителей ближайших населенных пунктов.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.