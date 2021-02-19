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Движение по Крымскому мосту возобновлено в направлении Кубани

Движение по Крымскому мосту возобновлено в направлении Кубани
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Движение по мосту через Керченский пролив, который соединяет полуостров Крым с материковой частью РФ, возобновлено в направлении Краснодарского края, сообщает ФКУ "Упродор "Тамань" Росавтодора.

Представитель ведомства уточнил "Интерфаксу", что движение по транспортному переходу в направлении Крыма пока не восстановлено.

По данным МЧС РФ, со стороны Кубани скопилось почти полтысячи машин из-за невозможности проехать в Крым.

Дорожники продолжают в усиленном режиме расчищать трассу "Таврида" в Крыму после обильного снегопада, сообщает структура Росавтодора.

Автодорожная часть моста через Керченский пролив была закрыта с раннего утра пятницы с обеих сторон со стороны Крыма и Краснодарского края из-за сильного снегопада, железнодорожная – работает в штатном режиме.

В Крыму на 18-19 февраля объявлено штормовое предупреждение: сильный снегопад, туман и гололед на дорогах. В Керченском регионе на востоке полуострова выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигает 50 см. На востоке Крыма объявлен режим ЧС.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Крым

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