В Крыму снегопад прервал транспортное сообщение с поселками под Феодосией

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Общественный транспорт не ходит в пятницу днем в поселки Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное под Феодосией из-за обрушившегося на юго-восточный Крым снегопада, сообщили "Интерфаксу" в администрации Феодосии.

"С утра из Коктебеля, Орджоникидзе люди (пассажиры автобусов - ИФ) были вывезены, из Курортного, Щебетовки – нет, потому что автобус туда не дошел", - сказал собеседник агентства.

Три автобуса ушли утром: один из Коктебеля, два – из Орджоникидзе. "Все застряли, стоят в снегу, людей эвакуировали сотрудники МЧС. Муниципальные службы взяли трактор, один автобус уже вытащили из снежного плена", - отметили в администрации Феодосии.

Дороги являются межрегиональными. "Служба автомобильных дорог должна обеспечить их очистку и посыпку реагентами. Мы вызвали эту службу, они едут чистить", - добавил собеседник агентства.

В Крыму на 18-19 февраля объявлено штормовое предупреждение: сильный снегопад, туман и гололед на дорогах. В Керченском регионе на востоке полуострова выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигает 50 см.