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Суд на Урале отказал экс-схимонаху Сергию в участии в споре по храму

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области отказался привлечь бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к разбирательству о праве собственности на храм на территории Среднеуральского монастыря из-за отсутствия у него прав на объект и участок, на котором тот возведен, следует из материалов суда.

"Основания для привлечения заявителя к участию в деле в качестве третьего лица (...) отсутствуют, так как гражданин Романов Н.В. не имеет каких-либо самостоятельных прав ни на земельный участок, ни на сам объект", - говорится в определении суда.

По аналогичной причине суд отказался привлечь к разбирательству и нескольких монахинь монастыря.

Также в документах суда отмечается, что при рассмотрении иска не было предоставлено доказательств того, что храм был возведен экс-схиигуменом "из своих материалов, своими силами, за счет своих средств".

"Говоря о фактическом строительстве монастыря Романовым Н.В. как физическим лицом, представитель истца указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Романов выступал застройщиком храма (...), в том числе договоры подряда, техническая, исполнительная и иная строительная документация, заказчиком которых значился бы лично Романов Н.В., а не Екатеринбургская Епархия (Среднеуральский женский монастырь)", - подчеркивается в определении суда.

Как сообщалось, 20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был Сергий. 10 февраля суд его полностью удовлетворил. Ходатайства о привлечении бывшего схимонаха Сергия (Романова) и монахинь Среднеуральского женского монастыря в качестве третьих лиц к данному разбирательству судом были отклонены.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия, которого ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статьи 330 УК РФ (самоуправство). Защита обжаловала арест Сергия, но Мосгорсуд 8 февраля счел его законным.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

Свердловская область Среднеуральск Среднеуральский женский монастырь схимонах Сергий Николай Романов

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