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Бывший схиигумен уточнил признание о выплатах за уклонение от ИНН

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бывший схиигумен Сергий (Романов) уточнил, что не давал взятки, а платил из-за отсутствия ИНН повышенный сбор Екатеринбургской епархии за содержание монастырей. Его письменное заявление появилось в Telegram. Его адвокат Светлана Герасимова подтвердила "Интерфаксу" подлинность письма, которое он написал на встрече с ней в СИЗО.

"По моему благословению и просьбе адвокаты опубликовали суть моего служения строителем и духовником нескольких монастырей. Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, - объяснил он. - Я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН".

18 февраля в одном из телеграм-каналов появилось заявление Сергия, о том, что ему, в частности, "пришлось заплатить несколько миллионов долларов", чтобы "не было реквизитов на монастырях" и "чтобы не нарушать благословения" его духовного отца - старца Кирилла.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Его конфликт с епархией вышел в публичное поле весной, поскольку он оказался ковид-диссидентом. С середины июня он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, духовником которого являлся, однако был задержан в конце декабря 2020 года, переведен в Москву и арестован. Ему вменяют самоуправство, подстрекательство к самоубийству монахинь и посягательство на свободу вероисповедания.

Сергий Романов Среднеуральский монастрыь Светлана Герасимова Екатеринбургская епархия

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