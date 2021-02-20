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Спасатели нашли места, где под завалами на фабрике в Норильске могут быть люди

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты с помощью тепловизоров обнаружили точки, где под завалами в цехе Норильской обогатительной фабрики могут находится люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Спасатели на тепловизорах во время поисков на месте обрушения увидели две точки, там могут быть люди", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, в момент обрушения на пешеходной галерее дробильного цеха находились восемь человек, двое остались на галерее, шестеро упали вниз.

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По информации мэрии, сейчас ведутся поиски двух рабочих.

Рано утром в субботу на горно-обогатительной фабрике в Норильске обрушилась галерея одного из цехов. По данным СКР, под завалами могло находиться восемь человек, двое спаслись самостоятельно. Четверых пострадавших достали спасатели, один из них умер в машине "скорой". Еще одного нашли под завалами мертвым.

В спасательных работах участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники. По данным МЧС, площадь обрушения составило около 1 тыс. кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха.

Норильск

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