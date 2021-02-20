Суд вновь признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Навального

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новосибирска в субботу отклонил жалобу на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, поданную адвокатом оппозиционера Алексея Навального Вячеславом Гимади в связи с госпитализацией политика в Омске в августе 2020 года, сообщил "Интерфаксу" Гимади.

"Отказал Ленинский суд вновь по первой инстанции. Обжалую в областной (суд - ИФ)", - сказал он.

Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление Ленинского районного суда Новосибирска об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления (СУ) на транспорте СКР. Райсуд тогда не возбудил уголовное дело после госпитализации в Омске Навального. Жалоба была направлена на новое рассмотрение в тот же суд.

20 августа в СК России было подано заявление об отравлении Навального, а именно о покушении на его убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ) и о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 УК РФ), в дальнейшем СК России направил заявление в Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

Также сообщалось о проведении доследственной проверки силами Управления МВД на транспорте по СФО, диагноз "отравление" подтвержден не был, о процессуальных решениях по итогам проверки не сообщалось.

Жалобу на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР юрист ФБК (организация признана в России иноагентом) Вячеслав Гимади подал в Ленинский райсуд Новосибирска 1 декабря 2020 года. В конце декабря суд отказал в ее удовлетворении.

Отравление политика

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января 2021 года вернулся в РФ, где был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера. В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.