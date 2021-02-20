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Судья направит в СК высказывания Навального в адрес суда и прокурора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова по просьбе прокурора Екатерины Фроловой направила в Следственный комитет заявления, которые Алексей Навальный сделал на процессе по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Она сообщила об этом после оглашения приговора.

16 февраля Фролова попросила выделить из дела о клевете и отправить в управление СК по Москве "материалы по заявлению Артеменко от 11 февраля 2021 года", а оскорбительные высказывания политика в адрес суда и прокурора. Судья ответила, что определится с этим ближе к вынесению приговора. Навальный возражал, что "был самым милым подсудимым".

20 февраля Навальный был оштрафован на 850 000 рублей за распространение ложной информации об Артеменко и причинение ветерану морального вреда. Прокурор просила назначить ему штраф в 950 000 рублей, но суд учел смягчающее обстоятельства - что у подсудимого есть несовершеннолетний сын.

Ранее в этот же день Мосгорсуд подтвердил решение первой инстанции о замене политику условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Заседание также прошло в здании Бабушкинского суда. На обоих процессах Навальный выступил с последним словом. Освободить политика по требованию ЕСПЧ Мосгорсуд отказался.

Возвращение Навального

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СКР Бабушкинский суд Вера Акимова Екатерина Фролова Алексей Навальный Игнат Артеменко

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