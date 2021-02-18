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Следователи будут ждать нового решения суда первой инстанции по поводу проверки по факту госпитализации Навального

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы намерены действовать исходя из решений суда при решении вопроса о процессуальных действиях в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в августе в Омске, заявил руководитель Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

"Не было такой формулировки, что наши действия признаны незаконными и поэтому мы должны делать то, чего просит сторона заявителя. (...) Дождемся решения суда вновь первой инстанции", - сказал он журналистам в четверг.

По его мнению, следователи управления действовали в пределах закона и ведомственных инструкций.

Как сообщалось, Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление Ленинского районного суда Новосибирска об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления (СУ) на транспорте СКР, не возбудившего уголовное дело после госпитализации в Омске Навального, жалоба направлена на новое рассмотрение в тот же суд.

20 августа в СК России было подано заявление об отравлении Навального, а именно о покушении на его убийство (ч.3 ст.30, ч. 1 ст.105 УК РФ) и о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), в дальнейшем СК России направил заявление в Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

Также сообщалось о проведении доследственной проверки силами Управления МВД на транспорте по поручению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, диагноз "отравление" подтвержден не был, о процессуальных решениях по итогам проверки не сообщалось

Жалобу на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР юрист признанной в России иноагентом организации ФБК Вячеслав Гимади подал в Ленинский райсуд Новосибирска 1 декабря 2020 года, в конце декабря суд отказал в ее удовлетворении.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января 2021 года вернулся в РФ, где был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера. В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Алексей Навальный Омск СКР

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