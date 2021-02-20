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Новый дивизион ПВО С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине

Новый дивизион ПВО С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине
Боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дивизион систем ПВО С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине в середине следующей недели, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, системы будут размещены в районе военного городка Большая Елань в Сахалинской области.

"24 февраля боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Военного восточного округа заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года военные сообщали о размещении систем ПВО С-300В4 на Курильских островах.

С-400 - система ПВО дальнего действия. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

С-400

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