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Минобороны РФ запланировало строительство 51 объекта на Курилах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Военные строители ввели в эксплуатацию более 25 сооружений на Курильских островах, всего планируется возведение 51 сейсмостойкого объекта, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Мы уже ввели в эксплуатацию более 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновленную боевую позицию. (...)", - сказал Иванов в интервью "Российской газете".

Все сооружения рассчитаны на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти, отметил он. Семь общежитий для личного состава, в том числе на островах Итуруп и Кунашир, уже сданы. Еще одно планируется достроить в начале 2021 года.

"Новое жилье полностью благоустроено, в комнатах все необходимое для жизни. Все - по последнему слову науки и техники. В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных", - рассказал Иванов.

1 декабря Восточный военный округ сообщил, что российские военные разместили на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4. Системы заступили на боевое дежурство. При этом военные тогда не уточнили, на каком именно острове разместили С-300В4.

В свою очередь 1 декабря телеканал NHK процитировал официального представителя правительства Японии, который заявил, что боевое дежурство на Южных Курилах российских зенитных ракетных комплексов С-300 является неприемлемым.

В январе в пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили, что на развитие Курильских островов в 2020 году из бюджетов всех уровней собираются вложить "беспрецедентную сумму" в 7,4 млрд рублей, что более чем в два раза превышает объем средств за 2019 год.

Минобороны РФ

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