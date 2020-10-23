"Известия" узнали о способности системы ПВО С-300В4 сбивать гиперзвуковые ракеты

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Завершен комплекс испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет, пишет в пятницу газета "Известия".

"В ходе тестовых пусков подтвердилось, что она (ЗРС С-300В4 - ИФ) способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом, а главное - о гиперзвуковом оружии", - сказано в публикации.

Испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках стратегических учений "Кавказ-2020", сообщили источники газеты в российском военном ведомстве.

"Способность поражать гиперзвуковые цели "трехсотый" комплекс получил благодаря новому, созданному специально для него боеприпасу, который имеет гиперзвуковую скорость и может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 км", - отмечает газета.

ЗРС С-300В "Антей-300В" (концерн ВКО "Алмаз-Антей") - серия универсальных многоканальных систем противовоздушной/противоракетной обороны фронтового звена Сухопутных войск (СВ). Разрабатывалась в рамках создания унифицированной системы ПВО С-300 с 1969 года для замены зенитного ракетного комплекса "Круг" в СВ.

ЗРС С-300В предназначена для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.