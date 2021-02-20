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"Роскосмос" потратит больше 2,5 млрд рублей на спутники зондирования

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" выделил более 2,5 млрд рублей на управление группировкой спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 2021-2023 годах, говорится в материалах портала госзакупок.

В постоянно действующую группировку входят спутники "Канопус-В-ИК", "Канопус-В" №3, "Канопус-В" №4, "Канонус-В" №5, "Канопус-В" №6, ""Электро-Л" №2, "Электро-Л" №3, "Ресурс-П" №1, "Ресурс-П" №3. В 2021 году на управление аппаратами потратят 20 млн рублей, в 2022 - 1,29 млрд рублей и в 2023 - 1,27 млрд.

Комплекс "Канопус-В" предназначен для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений госкорпорации "Роскосмос", МЧС, Минприроды, РАН, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информацией. Аппарат может использоваться для картографирования, мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров и оперативного наблюдения.

Аппарат "Электро-Л" передает Росгидромету оперативные данные для анализа и прогноза погоды, изучения состояния акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полетов самолетов и для изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности МПР России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Роскосмос Канопус-В Электро-Л Ресурс-П

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