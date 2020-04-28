"Роскосмос" создаст систему мониторинга ЧС за 7,5 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" выделил 7,5 млрд рублей на создание космической системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, следует из материалов портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "Создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и космической системы на его основе в составе 4-6 космических аппаратов". Опытно-конструкторская работа проходит под шифром "Канопус-В".

Кроме этого, в тендер входит "создание космического комплекса обзорного наблюдения территории Российской Федерации и космической системы на его основе" под шифром "Канопус-В-О". Всего на выполнение работ выделено 7,54 млрд рублей. Они должны быть выполнены к 20 января 2025 года.

Кроме этого, согласно документации тендера, аппараты "Канопус-В"-О под номерами "1" и "2" планируется запустить в 4-м квартале 2024 и 1 квартале 2025 года соответственно.

В настоящее время в космической группировке МЧС России насчитывается восемь спутников отечественного производства. Кроме того, ведомство использует данные восьми зарубежных спутников, а также имеет возможность в случае крупномасштабных катастроф использовать информацию более чем с 40 спутников - участников Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.