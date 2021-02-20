Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, скончавшегося 18 февраля на 83-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Церемония прощания с артистом прошла утром в МХТ имени Чехова, в котором служил артист. Среди пришедших проститься с Мягковым были его поклонники, ученики, артисты, деятели культуры, в том числе министр культуры РФ Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра "Практика" Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук театра "Современник" Виктор Рыжаков.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова. Позднее широкую известность ему принесло сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым и съемки в фильмах "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс". С 1977 года служил в МХТ имени А. П. Чехова.