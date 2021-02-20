В Кремле не заметили репрессий в отношении СМИ и политиков в России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В России никто не предпринимает репрессивных действий в отношении СМИ и политиков, этих факторов в Кремле не видят, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, видит ли Кремль такие репрессии в России после того, как он выразил обеспокоенность в связи с такими действиями на Украине.

Песков отметил, что "чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ" в России продолжают работать и "в одночасье их никто не закрывает".

"Глупо здесь проводить какие-то параллели, - считает он. - Никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные нюансы или различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества".

Между ситуациями в России и на Украине, по его словам, "две большие разницы".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины). 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал работу трех телеканалов - "112 Украина", "Newsone" и "ZIK", которых связывают с Медведчуком.