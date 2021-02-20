Песков счел, что реальный срок для Навального не повлияет на политическую жизнь РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Решение суда о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока заключения на реальный не отразится на многогранности политической жизни в РФ, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в РФ очень многогранна. У нас достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонируют многие. Кто-то это делает в рамках закона, кто-то - за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве - у всех все по-разному", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как решение суда по Навальному отразится на политической жизни в РФ.

"У Кремля много оппонентов. Это нормальный политический процесс. Политическая жизнь России развивалась, и будет развиваться дальше. Сейчас она вступит в предвыборный период - мы все ожидаем парламентских выборов", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

"Политическая жизнь очень насыщенна и многогранна", - заключил Песков.

Реальный срок для Навального

В субботу Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признал законным отмену условного осуждения Навального по так называемому делу "Ив Роше".

Суд зачел в срок отбытия наказания оппозиционеру его нахождение под домашним арестом и содержание под стражей. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

С учетом того, что Навальный был признан виновным в совершении нетяжкого преступления, он сможет обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении уже через месяц.